العراق والكويت يصدران بياناً مشتركاً.. هذه ابرز التفاصيل

وذكر المكتب الاعلامي للزيدي في بيان ورد لـ ، انه "استناداً لمخرجات اجتماع رئيس علي فالح ، وولي عهد الشيخ ، على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ، وانطلاقاً من حرص البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقات الثنائية ومعالجة الملفات العالقة بروح الأخوة وحسن الجوار والمصالح المشتركة، اتفق الجانبان على ما يأتي:

١- تشكيل فريق عمل عراقي– مشترك يتولى مراجعة الملفات العالقة ووضع خارطة طريق لمعالجتها، وتقديم توصياته المشتركة إلى قيادتي البلدين خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين يوماً).

٢- يعقد الفريق اجتماعاته بالتناوب بين والكويت وبشكل مستمر ولحين إنجاز أعماله".

واكد الجانبان "دعمهما الكامل لعمل الفريق وحرصهما على إنجاز مهمته، بما يسهم في طيّ الملفات العالقة وفتح مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين، بما يخدم مصالح الشعبين العراقي والكويتي".