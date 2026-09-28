المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء يهنئ السومرية بذكرى تأسيسها الـ22

وأشاد بالمناسبة، بالمسيرة الإعلامية التي قطعتها خلال أكثر من عقدين، وما قدمته من تغطية لمختلف الأحداث والقضايا التي شهدها ، فضلًا عن حضورها في المشهد الإعلامي ونقلها للأخبار والمعلومات إلى الجمهور.وأكد أن استمرار القناة في أداء رسالتها الإعلامية يعكس أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الإعلامية في مواكبة الأحداث وتعزيز التواصل مع المواطنين.وتمنى المكتب الإعلامي لرئيس لإدارة قناة وكافة كوادرها دوام النجاح والتوفيق، ومواصلة مسيرتها الإعلامية والعطاء في خدمة العراق والمجتمع.