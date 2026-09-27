بغداد وواشنطن تبحثان ملف السجناء الأجانب المنقولين من سوريا

وذكر بيان للوزارة، ان شواني "استقبل القائم بأعمال السفارة الأميركية في ، ، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف السجناء الأجانب المنقولين من إلى ، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القانونية والعدلية".كما تناول اللقاء "آليات التعاون والتنسيق بشأن ملف السجناء الأجانب، وسبل التعامل معه وفق الأطر القانونية والإجراءات المعتمدة، بما ينسجم مع القوانين العراقية والالتزامات الدولية".وأعرب عن "شكره وتقديره للحكومة العراقية ووزارة العدل للدور الذي اضطلعت به في عملية نقل السجناء الأجانب من سوريا إلى العراق، مؤكداً أن الأميركية تعمل بالتنسيق مع شركائها على تقديم الدعم اللازم للعراق في هذا الملف، بما يسهم في تعزيز الجهود المشتركة بين بغداد وواشنطن".