قريبا.. وزير النفط تحت قبة البرلمان للمرة الثانية

وقال النائب أحمد الخزعلي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن " لم يقتنع بالإجابات التي قدمها "، مبيناً أن "ذلك دفع عدداً من النواب إلى جمع التواقيع لاستضافته داخل المجلس إذ تجاوز عددها 60 توقيعاً مع استمرار العمل على جمع المزيد من التواقيع".وأضاف الخزعلي، أن "الاستضافة تهدف إلى توجيه الأسئلة بشكل مباشر والحصول على إجابات واضحة بشأن الملفات المطروحة"، لافتاً إلى أن "نتائج الاستضافة والمناقشات ستحدد الخطوة اللاحقة وما إذا كانت الملفات ستتجه نحو إجراءات أخرى" بحسب تعبيره.