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حكومة إقليم كردستان تعلن عطلة رسمية يومي الأربعاء والخميس
سياسة
2026-09-28 | 07:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
319 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت حكومة
إقليم كردستان
، تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 30 أيلول و1 تشرين الأول 2026، في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية في الإقليم.
وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان، أن القرار يأتي في إطار قرار
مجلس الوزراء الاتحادي
بشأن العطلة الرسمية.
وأضافت أن العطلة تشمل جميع المؤسسات والدوائر الحكومية في
إقليم كردستان
.
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