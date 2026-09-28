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ابرزها دعم استثناء مطار النجف من قرار الخزانة وحصر السلاح.. تفاصيل اجتماع الرئاسات
سياسة
2026-09-28 | 12:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
539 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
اعلن
المكتب الإعلامي
لرئيس الوزراء، اليوم الاثنين، عن تفاصيل اجتماع الرئاسات الأربعة.
يتبع..
وقال
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح
الزيدي
شارك، اليوم الاثنين، في اجتماع الرئاسات الذي ضمّ كلًّا من؛ رئيس الجمهورية نزار ئاميدي، ورئيس
مجلس النواب
هيبت الحلبوسي
، ورئيس
مجلس القضاء الأعلى
فائق زيدان
"، مبينا انه "جرى، خلال الإجتماع، بحث تطوّرات الأوضاع العامة في البلاد وتطوّرات الأحداث في المنطقة".
وأضاف ان "الاجتماع شهد التأكيد على أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار السياسي والمجتمعي في البلاد، ومواصلة بذل الجهود لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة"، موضحا ان "رئيس مجلس الوزراء قدم موجزاً عن مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 81، التي انعقدت في
نيويورك
، وما تضمنته زيارة سيادته من لقاءات مع عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والمسؤولين وممثلي المنظمات الدولية، والتي اشتملت بحث آفاق تعزيز علاقات
العراق
الدولية، وسبل تطويرها بما يخدم مصالحه المشتركة مع مختلف الدول".
وتابع ان "الاجتماع ناقش الاستعدادات الجارية للاحتفال بيوم السيادة، بوصفه مناسبة وطنية تؤكد اكتمال مسار السيادة العراقية، وترسيخ حضور الدولة ومؤسساتها، وقد جرى التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقال العلاقات مع
المجتمع الدولي
إلى مسارات أوسع من التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي، وتوطيد الشراكات الدولية بما يخدم القضايا الوطنية"، موضحا ان "الاجتماع اكد دعم مطلب
الحكومة العراقية
في استثناء
مطار النجف
الأشرف من إجراءات الخزانة الأمريكية".
وبين ان "المجتمعين اكدوا أهمية استكمال الكابينة الوزارية، بما يعزز العمل الحكومي ويرفع مستوى الأداء في مؤسسات الدولة، ويمكّن الحكومة من تنفيذ برنامجها وفق أولوياتها والاستجابة بصورة أكثر فاعلية لمتطلبات المواطنين وتحديات المرحلة المقبلة"، لافتا الى انهم "جددوا التأكيد على أن قرار السلم والحرب بيد الدولة، وأن يكون السلاح ضمن إطار المؤسسات الدستورية والقانونية، مع معالجة موضوع وجود السلاح خارج سلطة الدولة وفق الأطر الدستورية والقانونية، وبما ينسجم مع جداول زمنية تضعها الحكومة، على نحو يعزز سيادة الدولة ويحفظ أمن البلاد واستقرارها، ويضمن وحدة القرار الوطني في مواجهة التحديات والمخاطر".
وفي الشأن التشريعي، ذكر المكتب ان "المجتمعين اكدوا على أهمية تعزيز عمل مجلس النواب، والإسراع في إنجاز وتشريع القوانين ذات الأولوية، ولاسيما ما يمسّ حياة المواطنين واحتياجاتهم، فضلاً عن تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب بما يسهم في الارتقاء بأداء مؤسسات الدولة، ويرسخ مبادئ المسؤولية والمساءلة"، لافتا الى انه "تم التأكيد على دعم إجراءات الحكومة وجهود القضاء في مكافحة الفساد الإداري ومحاسبة كل من يخالف القانون".
وبين ان "الاجتماع ناقش الأوضاع الاقتصادية في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على البلاد، والتحديات التي يمكن أن تواجه
الاقتصاد الوطني
، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات والخطوات الكفيلة بمواجهة هذه التحديات، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية".
وحول التطورات في المنطقة، جدد الاجتماع دعم موقف العراق الثابت الداعي إلى إنهاء التوترات ونزع فتيل الأزمات، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية واعتماد السبل السلمية لحسم الخلافات بين مختلف الأطراف، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويجنب شعوبها المزيد من التداعيات والأزمات.
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