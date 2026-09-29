المكتب الإعلامي للسيد الحكيم يهنئ السومرية بذكرى تأسيسها

وقال المكتب في بيان ورد لـ ، "يسعدنا أن نتقدم إليكم بأخلص التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة حلول الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس منصتكم الإعلامية، والتي خطت خطوتها الأولى في مسيرة العطاء الوطني عام 2004".وأضاف "نبارك لكم هذا التاريخ الحافل بالتميز، متمنين لكافة كوادركم الإعلامية والفنية دوام التقدم والنجاح، ومواصلة العطاء لخدمة إعلامنا الوطني الهادف".