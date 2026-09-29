‏مجلس الوزراء يصوت على قانون الحشد الشعبي ويحيله الى البرلمان

صوت ‏‏مجلس الوزراء، الثلاثاء، على قانون ويحيله الى البرلمان.





وقال مصدر مطلع في حديث لـ ، " يصوت على قانون ويحيله الى ".

وسبق أن أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، أن قانون الحشد الشعبي سيصل من الحكومة الى البرلمان خلال 72 ساعة، فيما اشارت الى العزم على تمريره.