المالكي في ضيافة الزيدي.. تأكيدات على أهمية الحوارات لاستكمال التشكيلة الحكومية

وذكر بيان لمكتب ، ان "اللقاء شهد استعراض ابرز التطورات في البلاد، والتأكيد على ضرورة تعزيز وحدة الصف الوطني لتجاوز التحديات الراهنة، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها، بما يساعد في تأمين المتطلبات الخدمية، وتحقيق التنمية الشاملة".وجرى خلال اللقاء "التأكيد على أهمية سير التفاهمات والحوارات بين القوى السياسية الوطنية لاستكمال التشكيلة الحكومية، ودعم جهود الحكومة في مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاحات وترسيخ الاستقرار".