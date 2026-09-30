ياسر المالكي: السيادة مشروع وطني متجدد وجوهرها استقلال القرار

وقال في تغريدة عبر منصة "إكس"، إن "السيادة استحقاق ومنجز وطني نفخر به ونعتز، وهي لا تعني مجرد استكمال مرحلة قانونية أو جلاء قوة أجنبية، بل هي عملية تراكمية تنتقل عبرها الدولة من موقع التأثر إلى موقع التأثير في البيئة الاستراتيجية".وأضاف أن "مفهوم السيادة يبقى مشروعًا وطنيًا متجددًا، جوهره استقلال القرار الوطني، وبوصلته تحقيق المصلحة الوطنية، واستعادة لمركزه الحضاري وثقله التاريخي، ليكون عنصر توازن في المنطقة، وليس ساحة للصراع".