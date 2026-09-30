السيد الحكيم: يوم السيادة نقطة شروع لحل شامل لمشكلة السلاح خارج الدولة

وقال في بيان، إنه تبادل التهاني مع بمناسبة يوم السيادة الوطنية، الذي يتزامن مع إنهاء مهام لمحاربة تنظيم .وأضاف أن "هذا اليوم يمثل رسالة تعافٍ عراقية، وشهادة دولية بقدرة على إدارة ملفه الأمني دون الحاجة إلى الآخرين"، مبيناً أنه "يمثل نقطة شروع لحل شامل لمشكلة السلاح خارج الدولة".وأكد السيد الحكيم والعامري، بحسب البيان، أهمية مواجهة التحديات بمزيد من التماسك الداخلي، ولا سيما التحدي الاقتصادي.وفي الشأن الإقليمي، شدد السيد الحكيم والعامري على ضرورة استعادة الاستقرار في المنطقة وإنهاء حالة الحرب والتصعيد.