متحدث الحكومة يعلن الاتفاق مع الفصائل على دمجها: الأمور تمضي بهذا الاتجاه

وقال المتحدث، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن السلطات العراقية باتت جاهزة لتولي المسؤولية الأمنية بعد إتمام التحالف مهمته، مشيراً إلى أن الحكومة تستكمل حوارها وإجراءاتها مع الفصائل لإدراجها تحت مظلة الدولة.وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة يواصل حواره مع الفصائل، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق معها بشأن ملف دمجها، وأن الأمور تمضي بهذا الاتجاه.وأكد المتحدث أن يتجه نحو الاستقرار الداخلي، واصفاً اليوم بأنه "يوم سيادة" بالنسبة للبلاد، مشدداً في الوقت نفسه على أن العراق ينأى بنفسه عن الصراعات والتوترات الجارية في المنطقة.