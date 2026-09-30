Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
القرعة تؤهل عُمان على حساب العراق لنصف نهائي خليجي 27
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

شبل الزيدي: يوم السيادة يمثل بداية مرحلة جديدة للعراق

سياسة

2026-09-30 | 07:52
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
شبل الزيدي: يوم السيادة يمثل بداية مرحلة جديدة للعراق
91 شوهد

السومرية نيوز – سياسة

أصدر تحالف خدمات ورئيسه شبل الزيدي، اليوم الأربعاء، بياناً بمناسبة يوم السيادة الوطنية واستكمال سيادة العراق وجلاء قوات التحالف الدولي من أراضي البلاد.

وقال التحالف في بيانه إن يوم الثلاثين من أيلول يؤسس لمرحلة وطنية جديدة في مسار استكمال السيادة العراقية، ويجسد جلاء قوات التحالف الدولي وترسيخ مبدأ أن أمن العراق وحماية حدوده وصون استقلاله مسؤولية وطنية تضطلع بها مؤسسات الدولة وقواتها الأمنية والعسكرية.

وأكد دعمه للقوات الأمنية بمختلف صنوفها في حماية العراق وشعبه وفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية، داعياً الحكومة إلى الاهتمام بتسليح الجيش العراقي وفق أحدث المعايير، والاعتماد على التصنيع الحربي بوصفه جزءاً من مفردات السيادة المتكاملة.

وأشار البيان إلى متابعة التحالف للتقدم الحاصل في ملف انسحاب القوات التركية، معتبراً ذلك خطوة تعزز الموقف الوطني والحكومي في فرض سلطة الدولة على كامل الأراضي العراقية، مؤكداً أن استكمال السيادة الوطنية وإقرار قانون الحشد يعززان ثقة الشعب بحكومته ونظامه السياسي.

من جانبه، بارك شبل الزيدي للشعب العراقي ما وصفه بـ"اليوم الاستثنائي"، معتبراً أنه يمثل نهاية مرحلة عاشها العراق بسبب الاحتلال والوجود الأجنبي، وبداية مرحلة جديدة يكون فيها العراق صاحب قراره.

وأشاد الزيدي بما وصفه بالإنجاز المسجل لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، مشيراً إلى إصرارها على إنهاء وجود أي جندي أجنبي على الأراضي العراقية، ومثمناً جهود الحكومة والقوى الداعمة لهذا التوجه.

ودعا إلى بدء مرحلة جديدة لبناء القدرات الدفاعية، وتعزيز المؤسسات الأمنية والاقتصادية، وفرض سلطة القانون، وتوحيد الخطاب الوطني بما ينسجم مع المصالح العليا للبلاد.

حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
إطلاق رابط التسجيل على &quot;الستيكر&quot; تمهيداً لإصدار البطاقة الوقودية لمركبات المواطنين
33.33%
06:17 | 2026-09-30
إطلاق رابط التسجيل على "الستيكر" تمهيداً لإصدار البطاقة الوقودية لمركبات المواطنين
06:17 | 2026-09-30
نص بيان الخزانة الأميركية حول السماح للخطوط الجوية تشغيل الرحلات بين العراق وايران
32.65%
07:15 | 2026-09-29
نص بيان الخزانة الأميركية حول السماح للخطوط الجوية تشغيل الرحلات بين العراق وايران
07:15 | 2026-09-29
الشتاء يقبل سريعا.. امطار لأربعة أيام متتالية والحرارة مستمرة بالانخفاض
20.49%
03:24 | 2026-09-29
الشتاء يقبل سريعا.. امطار لأربعة أيام متتالية والحرارة مستمرة بالانخفاض
03:24 | 2026-09-29
مشروع المليون قطعة ارض.. الزيدي يوجه بإطلاق رابط التسجيل للمواطنين بأسرع وقت ممكن خلال الشهر المقبل
13.54%
11:57 | 2026-09-29
مشروع المليون قطعة ارض.. الزيدي يوجه بإطلاق رابط التسجيل للمواطنين بأسرع وقت ممكن خلال الشهر المقبل
11:57 | 2026-09-29
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-30
Play
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-30
عشرين
Play
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
Play
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-29
Play
نشرة ٢٩ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-29
Play
العراق في دقيقة 29-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-29
Live Talk
Play
Live Talk
هموم الناس.. بين الهجرة والعمل - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-29
Play
هموم الناس.. بين الهجرة والعمل - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
Play
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
Play
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
علناً
Play
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
Play
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
Play
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-30
Play
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-30
عشرين
Play
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
Play
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-29
Play
نشرة ٢٩ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-29
Play
العراق في دقيقة 29-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-29
Live Talk
Play
Live Talk
هموم الناس.. بين الهجرة والعمل - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-29
Play
هموم الناس.. بين الهجرة والعمل - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
Play
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
Play
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
علناً
Play
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
Play
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
Play
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23

اخترنا لك
متحدث الحكومة يعلن الاتفاق مع الفصائل على دمجها: الأمور تمضي بهذا الاتجاه
07:16 | 2026-09-30
السيد الحكيم: يوم السيادة نقطة شروع لحل شامل لمشكلة السلاح خارج الدولة
05:34 | 2026-09-30
السيد الصدر يعلن تحويل "جيش الإمام" إلى مؤسسة أنصار الإمام المهدي (عج)
05:07 | 2026-09-30
ياسر المالكي: السيادة مشروع وطني متجدد وجوهرها استقلال القرار
04:25 | 2026-09-30
القائد العام للقوات المسلحة يعلن الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش بالعراق
04:09 | 2026-09-30
الأعرجي: اليوم نصل لمحطة مهمة بإنهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى العلاقات الثنائية
02:27 | 2026-09-30

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.