شبل الزيدي: يوم السيادة يمثل بداية مرحلة جديدة للعراق

وقال التحالف في بيانه إن يوم الثلاثين من أيلول يؤسس لمرحلة وطنية جديدة في مسار استكمال السيادة العراقية، ويجسد جلاء قوات وترسيخ مبدأ أن أمن وحماية حدوده وصون استقلاله مسؤولية وطنية تضطلع بها مؤسسات الدولة وقواتها الأمنية والعسكرية.وأكد دعمه للقوات الأمنية بمختلف صنوفها في حماية العراق وشعبه وفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية، داعياً الحكومة إلى الاهتمام بتسليح الجيش العراقي وفق أحدث المعايير، والاعتماد على التصنيع الحربي بوصفه جزءاً من مفردات السيادة المتكاملة.وأشار البيان إلى متابعة التحالف للتقدم الحاصل في ملف انسحاب القوات التركية، معتبراً ذلك خطوة تعزز الموقف الوطني والحكومي في فرض سلطة الدولة على كامل الأراضي العراقية، مؤكداً أن استكمال السيادة الوطنية وإقرار قانون الحشد يعززان ثقة الشعب بحكومته ونظامه السياسي.من جانبه، بارك للشعب العراقي ما وصفه بـ"اليوم الاستثنائي"، معتبراً أنه يمثل نهاية مرحلة عاشها العراق بسبب الاحتلال والوجود الأجنبي، وبداية مرحلة جديدة يكون فيها العراق صاحب قراره.وأشاد بما وصفه بالإنجاز المسجل لحكومة ، مشيراً إلى إصرارها على إنهاء وجود أي جندي أجنبي على الأراضي العراقية، ومثمناً جهود الحكومة والقوى الداعمة لهذا التوجه.ودعا إلى بدء مرحلة جديدة لبناء القدرات الدفاعية، وتعزيز المؤسسات الأمنية والاقتصادية، وفرض سلطة القانون، وتوحيد الخطاب الوطني بما ينسجم مع المصالح العليا للبلاد.