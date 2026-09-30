​النائب الزيدي: السيادة قرار عراقي مستقل وسلاح بيد الدولة

وقال في بيان ورد لـ ، انه "في الثلاثين من أيلول، نحتفي بيوم السيادة الوطنية العراقية، وهي مناسبة تعني لي الكثير، ليس فقط لأنها تجسد اعتزازنا بوطننا وسيادته وكرامته، بل لأنها تصادف أيضاً يوم ميلادي"، مبينا انه "في هذه المناسبة المزدوجة، أجد نفسي أكثر ارتباطاً بالعراق؛ فكل عام يمر من عمري هو عام أجدد فيه عهدي بأن أكون في خدمة هذا الوطن وشعبه، وأن أضع المسؤولية الوطنية فوق كل اعتبار".وأضاف ان "السيادة ليست شعاراً، بل هي قرار عراقي مستقل، ودولة قوية، ومؤسسات دستورية راسخة، وسلاح بيد الدولة، وحدود مصانة، وعلاقات متوازنة مع الجميع تقوم على الاحترام والمصالح المشتركة".وتابع "في يوم ميلادي، لا أتمنى لنفسي إلا أن أرى أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً، وأن يوفقني الله في أداء الأمانة والمسؤولية التي حملتها"، مختتما البيان بالقول "كل عام والعراق سيّدٌ حرٌّ ، وكل عام وشعبنا بخير، وكل عام وأنا أكثر التزاماً بخدمة وطني وأهلي".