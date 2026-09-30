الحلبوسي والسوداني يؤكدان أهمية استكمال الكابينة الحكومية

وقال مكتب في بيان، "استقبل رئيس السيد ، اليوم الأربعاء، رئيسَ ائتلاف الإعمار والتنمية ".

وبحث اللقاء وفق البيان "مجمل الأوضاع في البلاد، والتطورات على الساحتين السياسية والأمنية، فضلاً عن التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار وترسيخ سيادة الدولة وحماية المصالح الوطنية، ولا سيَّما في ظل الانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات مع ، تقوم على التعاون والتنسيق والمصالح المشتركة، وبما يحفظ سيادة وقراره الوطني".



وأضاف البيان "أكد اللقاء على دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها، وأهمية استكمال الكابينة الحكومية".