مصدر حكومي: الحكومة تعمل على معالجة تباطؤ البيع والشراء وتحفيز الاقتصاد

وقال المصدر، إن "التحديات الاقتصادية لا تقتصر على ، وإنما تواجه معظم دول المنطقة بفعل التوتر الإقليمي وإغلاق "، مشيراً إلى سعي الحكومة لمعالجة المعوقات الداخلية وتحفيز النشاط التجاري والإنتاجي، وتيسير تمويل المشاريع المنتجة ودعم القطاع الخاص.وأضاف أن "طرح مقترح تغيير العملة أو حذف الأصفار لا يعني إقراره أو البدء بتنفيذه فوراً"، مبيناً أن "الموضوع لا يزال في دائرة النقاش الأولي، ولم يُتخذ أي قرار بشأنه".وأوضح المصدر أن "تعزيز الثقة في الأسواق يحتاج إلى معلومات واضحة وخطوات عملية، إلى جانب تعاون الحكومة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص لتخفيف الضغوط وتحسين النشاط الاقتصادي"، داعيا المواطنين والتجار وأصحاب المشاريع إلى "التعامل بهدوء مع الأخبار المتداولة واعتماد المعلومات من المصادر الرسمية".