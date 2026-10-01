طهران تدعو بغداد الى حماية العلاقات من العقوبات الاميركية

ونقلت وسائل اعلامية عن السفارة الايرانية في قولها "ندعو إلى حماية العلاقات مع من تداعيات العقوبات الأمريكية".واضافت "نتوقع من الحكومة العراقية اتخاذ قرار فوري بحماية العلاقات التاريخية بين البلدين".