الخارجية العراقية: انتهاء مهمة التحالف الدولي لا يعني انتهاء التعاون

اعتبرت ، الأربعاء، أن الانتهاء الرسمي لمهمة في لا يعني انتهاء التعاون مع الدول الصديقة، مؤكدة التزام جمهورية العراق بمواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب.

وجاء في بيان للوزارة، "بمناسبة الانتهاء الرسمي لمهمة لمحاربة الإرهابي في ، تؤكد أن هذا يمثل انتقال العراق إلى مرحلة جديدة يتولى فيها المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره، في إطار ترسيخ سيادته الوطنية، وتعزيز استقلالية قراره الأمني، بما ينسجم مع أولوياته ومصالحه العليا، ويجسد قدرة مؤسساته الدستورية وأجهزته الأمنية المختصة على الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية".

واشادت الوزارة بـ"وحدة أبناء العراق وتكاتف مؤسساته، اللذين شكّلا ركيزة أساسية في تجاوز واحدة من أصعب المراحل في تاريخه الحديث، وتحقيق النصر على عصابات داعش الإرهابية"، مضيفة "وإذ تستذكر وزارة الخارجية، بكل إجلال واعتزاز، تضحيات شهداء العراق الأبرار وبطولات أبناء قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها وقوات والبيشمركة، فإنها تثمن الدور الكبير الذي اضطلعت به القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والاستخبارية في حماية البلاد وصون أمن المواطنين، وما أظهرته من كفاءة ويقظة في مواجهة التحديات الأمنية، وحفظ الاستقرار".

واعربت الخارجية عن "بالغ شكرها وتقديرها للولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها قائدة التحالف الدولي، وللدول الصديقة المشاركة فيه، تثميناً لدورها في دعم العراق ومساندته خلال حربه ضد عصابات داعش الإرهابية، وما قدمته من إسهامات وتضحيات، بما في ذلك التضحيات التي قدمها منتسبو قوات التحالف الذين سقطوا خلال العمليات العسكرية ضد التنظيم الإرهابي"، كما ثمنت "التعاون والتنسيق المشترك بين قوات التحالف والقوات المسلحة العراقية، وما أسهما به في تحقيق النصر على التنظيم الإرهابي".

وأضافت الوزارة أن "الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي في العراق لا يعني انتهاء التعاون مع الدول الصديقة، إذ سيظل التعاون الأمني مساراً قائماً على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، ويشمل التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات وبناء القدرات، بما يعزز الأمن والاستقرار ويدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف".

وجددت الوزارة "التأكيد على التزام جمهورية العراق بمواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب وتعزيز أمنها الوطني، وترسيخ علاقاتها مع الدول الصديقة والشركاء الدوليين، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يخدم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".