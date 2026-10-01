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رئيس الوزراء يحدد 30 حزيران 2027 مهلة نهائية لمعالجة السلاح خارج سيطرة الدولة
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رئيس الوزراء يحدد 30 حزيران 2027 مهلة نهائية لمعالجة السلاح خارج سيطرة الدولة
سياسة
2026-10-01 | 02:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
315 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
حدد
رئيس الوزراء
علي الزيدي
، اليوم الخميس، يوم الـ30 من حزيران 2027 موعدا نهائيا لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة.
وقال
الزيدي
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، "نبارك للشعب العراقي هذا اليوم
العظيم
، الأول من تشرين الأول 2026، والإنجاز الوطني الكبير بانتهاء مهمة
التحالف الدولي
في
العراق
، وانسحاب قواته بشكل كامل ونهائي (براً وجواً وبحراً)، وتحقيق السيادة العراقية الكاملة والشاملة".
واوضح ان "تحقيق السيادة الوطنية الشاملة هو منجز وطني عظيم يفتخر به العراقيون جميعاً، وقد تحقق بفضل الله تعالى والدور البارز والمهم للمرجعية الدينية العليا، التي استنهضت الغيارى من العراقيين للدفاع عن بلدهم في فتوى
الجهاد الكفائي
، التي حملتها جماهيرنا الوفية والقوى الفاعلة لأبناء الشعب العراقي، وشكلوا نواة التصدي من المخلصين والفصائل التي كان لها دور في انطلاق التصدي لداعش، جنباً إلى جنب مع كل القوات المسلحة، وأدت هذه الجهات دورها في جميع المحطات الصعبة التي مر بها وطننا العزيز".
واشار الى ان "يوم 1-تشرين الأول-2026، يُعدّ بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وفقاً لخارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز يوم 30-حزيران-2027، وعملاً بالمبدأ الدستوري القاضي بترك قرار الحرب والسِّلم للسلطات الدستورية، ومنع أي عمل عسكري خلاف ذلك"، مشيرا الى ان "الحكومة، ستعمل وطبقاً للدستور، على نزع السلاح لكل المجاميع المسلحة غير العراقية المتواجدة على الأراضي العراقية بشكل كامل، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها وضبط حدودها".
وتابع ان "
الحكومة العراقية
تؤكد التزامها الدستوري بمنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقاً أو ممراً لأي عمل يهدد أمن دول الجوار، كما ترفض استخدام أراضي أو أجواء أية دولة للاعتداء على العراق، انطلاقاً من مبادئ السيادة المتبادلة وحسن الجوار وعدم التدخل في
الشؤون الداخلية
"، لافتا الى ان "الحكومة ستباشر في دعم الموسسات الأمنية بشراء منظومة الدفاع الجوي الكاملة، لتعزيز السيادة الجوية الكاملة للدولة العراقية، وتشريع قانون
الحشد الشعبي
وتثبيت مكانته في المنظومة الأمنية، كجزء لا يتجزأ منها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة".
واكد ان "العراق اذ ينهي هذه المرحلة الطويلة من الحروب ومواجهة الإرهاب وخرق السيادة الوطنية وما رافقها من تضحيات جسيمة، دفعت من دماء العراقيين الطاهرة العزيزة، فإن العراق يتطلع إلى مرحلة جديدة لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة وتعزيز السلم
الأهلي
والاستقرار والازدهار، وتوجيه إمكانات الدولة ومواردها نحو التنمية المستدامة، وتحسين حياة المواطنين وتقديم الخدمات اللازمة، وبناء مستقبل آمن ومستقر للأجيال القادمة".
وأكد ان "الأول من تشرين الأول يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة العراق، دولة كاملة السيادة، قوية بمؤسساتها، تحتكم إلى الدستور والقانون ومبادئ القانون الدولي، وتنفتح على محيطها الإقليمي والدولي بعلاقات متوازنة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".
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