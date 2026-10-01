الزيدي والحلبوسي يبحثان ملف استكمال السيادة الوطنية

بحث ورئيس حزب تقدم ، ملف استكمال السيادة الوطنية وأهمية توحيد مواقف القوى السياسية.

وقال مكتب في بيان، "استقبل رئيس السيد علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، تقدم السيد ".

وجرى خلال اللقاء، وفق البيان "بحث الأوضاع العامة في البلد، حيث تمّ التأكيد على أهمية تضافر الجهود ودعم العمل الحكومي في تقديم الخدمات الأساسية، والانطلاق بالمشاريع التنموية، ومحاربة الفساد".



وتناول اللقاء "ملفّ استكمال السيادة الوطنية، وأهمية أن تتوحد مواقف جميع القوى السياسية والوطنية في هذه المرحلة المهمة، التي استكملت فيها الحكومة هذا الإنجاز الوطني المهم".