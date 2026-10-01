بغداد وواشنطن تبحثان ملف سجناء "داعش" الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق

بحث وزير الخارجية العراقي ، والسيناتور الأميركي سلوتكن، ملف سجناء تنظيم الذين نُقلوا من إلى .

وقالت الخارجية في بيان، "التقى وزير الخارجية ، السيناتور الأميركي سلوتكن، في مبنى الأميركي بالعاصمة ، لبحث العلاقات العراقية-الأميركية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والاقتصادية".

وتناول اللقاء وفق البيان "آفاق تطوير التعاون الأمني بين البلدين، والانتقال به نحو نهج وقائي، فضلاً عن دعم برامج تدريب القوات المسلحة العراقية وتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية"، كما بحث الجانبان "أهمية دعم جهود في ترسيخ سيادة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في ".

كما ناقش الجانبان "ملف سجناء تنظيم الإرهابي الذين نُقلوا من إلى العراق، وأهمية تعزيز في التعامل مع هذا الملف، بما في ذلك تسهيل إعادة رعايا الدول المعنية، إلى جانب استمرار التنسيق بين الحكومة العراقية والكونغرس الأميركي بشأن برامج الدعم والتدريب الأمني وبناء القدرات المؤسسية".

وفي الجانب الاقتصادي، بحث اللقاء فرص الاستثمار في العراق، وأهمية إقامة شراكات اقتصادية طويلة الأمد، فضلاً عن الاستفادة من خبرات الجالية العراقية في ، ولا سيما في ولاية ميشيغان، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفق البيان.