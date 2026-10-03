مجلس النواب ينشر جدول اعمال جلسة الاثنين

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان ورد لـ ، ان "جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل يتضمن التصويت على التعديل الاول لقانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998، والقراءة الأولى لمشروع ومؤسسات والخدمة والثقافة والسياحة والشباب والرياضة".وأضاف ان "جدول الاعمال تضمن استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون الاوراق المالية والسلع والقراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية الى اتفاقية انشاء للمساعدات الملاحية البحرية والقراءة الثانية تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الاطاري لإنشاء isa لعام 2016".