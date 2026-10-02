وزير الخارجية يعلق على استئناف الرحلات إلى إيران

وذكر وزير الخارجية تدوينة عبر منصة "إكس"تابعتها ، "‏التقيتُ يوم امس في الأمريكي، سكوت بيسنت، وبحثنا عدداً من الملفات ذات الصلة بالعلاقات العراقية–الأمريكية والتطورات الاقتصادية والأمنية في المنطقة".

واضاف، انه "تم التطرق الى العقوبات المفروضة على وتاثيراتها المحتملة على "، موضحا انه "ناقشنا بعمق تاثير العقوبات على بشكل خاص بما يحمله من خصوصية حيوية للعراق".

واكد، ان "سكوت بيسنت تفهم المطلب العراقي ووافق على استثناء الرحلات الى الاماكن من العقوبات".

واعرب وزير الخارجية "عن تقدير العراق للولايات المتحدة والتحالف الدولي لما قدّماه من دعم وتضحيات إلى جانب القوات العراقية في مواجهة تنظيم الإرهابي"، مؤكدا "التزام الحكومة بحصر السلاح وقراري الحرب والسلام بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية".

وثمن وزير الخارجية تفهّم الحكومة الأمريكية ووزارة الخزانة لأهمية احترام الحرية الدينية وتيسير وصول الزائرين إلى الأماكن المقدسة واستئناف الرحلات اليها، بما يعكس قيماً مشتركة من التسامح والاحترام، ويدعم بناء شراكة عراقية–أمريكية قائمة على الاحترام والمصالح المتبادلة".