وزير الخارجية يعلق على استئناف الرحلات إلى إيران

وذكر وزير الخارجية فؤاد حسين تدوينة عبر منصة "إكس"تابعتها السومرية نيوز، "التقيتُ يوم امس في واشنطن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، وبحثنا عدداً من الملفات ذات الصلة بالعلاقات العراقية–الأمريكية والتطورات الاقتصادية والأمنية في المنطقة".
واضاف، انه "تم التطرق الى العقوبات المفروضة على ايران وتاثيراتها المحتملة على العراق"، موضحا انه "ناقشنا بعمق تاثير العقوبات على مطار النجف بشكل خاص بما يحمله من خصوصية حيوية للعراق".
واكد، ان "سكوت بيسنت تفهم المطلب العراقي ووافق على استثناء الرحلات الى الاماكن المقدسة من العقوبات".
واعرب وزير الخارجية "عن تقدير العراق للولايات المتحدة والتحالف الدولي لما قدّماه من دعم وتضحيات إلى جانب القوات العراقية في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي"، مؤكدا "التزام الحكومة بحصر السلاح وقراري الحرب والسلام بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية".
وثمن وزير الخارجية تفهّم الحكومة الأمريكية ووزارة الخزانة لأهمية احترام الحرية الدينية وتيسير وصول الزائرين إلى الأماكن المقدسة واستئناف الرحلات اليها، بما يعكس قيماً مشتركة من التسامح والاحترام، ويدعم بناء شراكة عراقية–أمريكية قائمة على الاحترام والمصالح المتبادلة".