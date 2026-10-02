تحديد موعد حسم استكمال الكابينة الحكومية

وقال النائب عن الكتلة صفاء في تصريح لبرنامج علنا الذي يبث على فضائية وتابعته ، انه "من المتوقع عقد جلسة الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع القادم للتصويت على استكمال الكابينة الحكومية".وردا على سؤال بشأن إمكانية تنازل صادقون عن استحقاقها، أكد أن "الكتلة ستأخذ استحقاقها الانتخابي"، مشيرا إلى أن "الحديث يدور مبدئيا عن ونائب ".وبشأن وجود تحفظات خارجية على بعض الأسماء، قال الجابري إن الملف "تمت معالجته"، معتبرا أن "رئيس أدى دورا موفقا في إدارته والموازنة بين القوى المتنافسة داخل الإطار التنسيقي".واكد أن "حسم الملف متوقع في منتصف الأسبوع المقبل بأفضل الأحوال، أو الأسبوع الذي يليه في أسوأ الأحوال".وعند سؤاله عما إذا كانت الحظوظ لا تزال تدور حول لمنصب نائب رئيس الوزراء، أجاب الجابري: "إن شاء الله".