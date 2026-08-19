قاليباف في ضيافة الزيدي.. رئيس الحكومة يستذكر دعم إيران خلال حرب داعش

وذكر بيان لمكتب ، انه "جرى، خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون والعمل المشترك، وسبل تمتين العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الجارين".وأكد رئيس "عمق العلاقات بين وإيران، وما يجمع البلدين من روابط ومشتركات تاريخية وجغرافية ودينية، مشيداً بالمواقف الداعمة للعراق، ولاسيما الدعم الذي قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعراق خلال حربه ضد عصابات الإرهابية".من جانبه، أعرب رئيس عن "سعادته بزيارة العراق، مثمناً جهود في استقبال وخدمة الزائرين الإيرانيين، خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين العراقي والإيراني".