الزيدي: نعمل على تنويع الاقتصاد وماضون بتأسيس صندوق الاجيال

أعلن ، السبت، أن حكومته تعمل على تنويع الاقتصاد في ، مشيرا الى المضي بتأسيس الاجيال.

وقال في كلمة بمناسبة العيد الوطني لجمهورية ، "نستذكر في الثالث من تشرين الأول استقلال العراق والاعتراف به دولةً مستقلة"، مضيفا "العراق أول دولة عربية انضمت إلى وشارك في تأسيس ".

ولفت الى أن "عدم الاستقرار السياسي أفقد العراق كثيراً من فرص التنمية وتكرار العودة إلى البدايات الصفرية"، مردفا "بعد عام 2003 خاض العراقيون تجربة الدولة الديمقراطية وأقرّوا دستوراً دائماً يكرّس التداول السلمي للسلطة".

وأضاف الزيدي "في 30 أيلول 2026 استكملت سيادتها مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي"، موضحا أن "العراق اليوم دولة تملك قرارها وتحمي أرضها وسماءها ويخضع السلاح فيها للقائد العام للقوات المسلحة".

وتابع "نعمل على تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص وربط الإنفاق الحكومي بالنتائج والمضي بمبادرة مليون قطعة أرض سكنية"، كاشفا "ماضون بتأسيس الاجيال ضمانا لمستقبل ابنائنا وإنشاء المُدن الاقتصادية وتنفيذ ليكون العراق طريقا للتجارة وممرا للطاقة ومركزا للاستثمار وجسراً بين "، مشددا بالقول "سنواصل مكافحة الفساد وحماية المال العام وتعزيز الرقابة ".