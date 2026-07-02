العراق يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في دمشق

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، أنه "تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين".وتابع البيان، أنه "تتقدم الوزارة بأحر التعازي وصادق المواساة إلى حكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق، وإلى ذوي الضحايا، فإنها تتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".وأكدت الوزارة، وفقاً للبيان "تضامن جمهورية الكامل مع الجمهورية العربية السورية في هذا الظرف الأليم، ورفضها القاطع لكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين الآمنين والأماكن العامة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والقانون الدولي".