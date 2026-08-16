توجيه من رئيس الوزراء بشأن استقطاع الرسوم الجمركية والضرائب (وثيقة)

— اقتصاد



أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن لمجلس الوزراء، توجيه رئيس باستقطاع مبالغ والرسوم المستحقة مسبقاً عن التحويلات المالية الخارجية، على أن يُعمل بالقرار بدءاً من الأول من أيلول المقبل.





الوثيقة: ووفقاً للوثيقة الصادرة عن دائرة واللجان، والموقعة من الأمين العام لمجلس الوزراء ، فإن التوجيه جاء حفاظاً على المال العام وحمايته من الهدر ولضمان حسن استخدام موارد الدولة، وذلك خلال اجتماع في جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة.الوثيقة: