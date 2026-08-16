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بذكرى تأسيس "الديمقراطي الكردستاني".. السوداني يدعو لتعزيز الشراكة بين بغداد وأربيل
سياسة
2026-08-16 | 07:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
61 شوهد
السومرية نيوز
— سياسة
وجه رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية،
محمد شياع السوداني
، اليوم الأحد، تهنئة رسمية إلى قيادة وكوادر وجماهير الحزب الديمقراطي الكردستاني، بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب.
وقال
السوداني
في بيان: "نبعث أصدق التهاني والتبريكات إلى قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني وكوادره وجماهيره بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب، مستذكرين مسيرة سياسية امتدت لعقود، وحضوراً فاعلاً في تاريخ
العراق
الحديث".
وأضاف أن "هذه الذكرى تمثل محطة مهمة لاستحضار مسيرة الحركة السياسية الكردية، وما شهدته من تحديات وتضحيات، ودورها في مقارعة الدكتاتورية وفي ترسيخ مفاهيم الشراكة والتعددية والحقوق الدستورية".
وأكد السوداني على أهمية المرحلة الحالية قائلاً: "اليوم، ونحن أمام مرحلة تتطلب مزيداً من الحكمة والمسؤولية، تبقى
الشراكة الوطنية
والحوار والاحتكام إلى الدستور ركائز أساسية لحماية العراق وتعزيز استقراره، وبناء علاقة راسخة بين
بغداد
وأربيل تقوم على الثقة والمصالح المشتركة".
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