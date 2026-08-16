بذكرى تأسيس "الديمقراطي الكردستاني".. السوداني يدعو لتعزيز الشراكة بين بغداد وأربيل

وقال في بيان: "نبعث أصدق التهاني والتبريكات إلى قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني وكوادره وجماهيره بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب، مستذكرين مسيرة سياسية امتدت لعقود، وحضوراً فاعلاً في تاريخ الحديث".وأضاف أن "هذه الذكرى تمثل محطة مهمة لاستحضار مسيرة الحركة السياسية الكردية، وما شهدته من تحديات وتضحيات، ودورها في مقارعة الدكتاتورية وفي ترسيخ مفاهيم الشراكة والتعددية والحقوق الدستورية".وأكد السوداني على أهمية المرحلة الحالية قائلاً: "اليوم، ونحن أمام مرحلة تتطلب مزيداً من الحكمة والمسؤولية، تبقى والحوار والاحتكام إلى الدستور ركائز أساسية لحماية العراق وتعزيز استقراره، وبناء علاقة راسخة بين وأربيل تقوم على الثقة والمصالح المشتركة".