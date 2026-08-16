الشيخ حمودي يدعو إلى اعتماد رؤية وطنية شاملة في التعامل مع التحديات

وقال في بيان ورد لـ ، ان " الاسلامي استقبلت للقوات المسلحة الفريق اول ، وبحث معه مستجدات الساحة الوطنية، والتحديات التي تواجه المنطقة، ومسار حفظ الاستقرار الداخلي، وفرض سيادة القانون وصون السيادة العراقية".واكد الشيخ على "أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة الدولة ومؤسساتها على مواجهة التحديات، وترسيخ سيادة القانون وحماية "، مشدداً على "ضرورة اعتماد رؤية وطنية شاملة في التعامل مع التحديات، تجعل من المصلحة العراقية العليا أساساً للمواقف والسياسات، وتحافظ على وحدة الدولة واستقرارها، وتدعم جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في أداء مسؤولياتها الدستورية".