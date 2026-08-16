أكسيوس: إدارة ترامب استعانت ببارزاني للتواصل سراً مع الحرس الثوري

ونقل الموقع عن ثلاثة مصادر مطلعة أن بدأت في أيار الماضي تشكك بقدرة رئيس ووزير الخارجية على إبرام اتفاق، وسط اعتقاد بأن قراراتهما تحتاج إلى موافقة .وبحسب المصادر، تواصلت مديرة الأميركية تولسي غابارد مع في 10 أيار، وطلبت مساعدته في الوصول إلى قائد الحرس الثوري .وأضاف "أكسيوس" أن بارزاني وافق على نقل الرسالة، مشترطاً التواصل مباشرة مع وحيدي، الذي أجرى في 14 أيار اتصالاً آمناً مع رئيس من مكتبه في أربيل، أكد خلاله دعم الحرس الثوري للمفاوضات.وعقب ذلك، نقل بارزاني الرد إلى غابارد، التي أبلغت ، قبل أن تطرح عقد محادثات سرية بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين في أربيل، إلا أن المخاوف الأمنية الإيرانية حالت دون عقدها.