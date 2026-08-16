العراق يدرس استكمال منظومة الدفاع الجوي ورفع قدراتها على مراقبة الأجواء

وقال المكتب في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح ترأس، اليوم الأحد، اجتماعاً لقيادة الدفاع الجوي، بحضور للقوات المسلحة ورئيس أركان الجيش".وأضاف انه "جرى، خلال الاجتماع، بحث خطة بناء وتطوير قدرات الدفاع الجوي، وتعزيز جاهزيته، بما يضمن حماية الأجواء العراقية، وتحقيق السيادة"، مشيرا الى ان "الاجتماع ناقش العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية لتجهيز بالمنظومات التخصصية المتطورة، والتأكيد على الإسراع في تنفيذ وتوريد هذه العقود، بما يسهم في استكمال منظومة الدفاع الجوي ورفع قدراتها على مراقبة الأجواء العراقية والسيطرة عليها".