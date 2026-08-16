رئيس مجلس النواب يبحث مع وجهاء وأهالي ناحية قراج احتياجات ومشاكل الناحية

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس النواب السيد استقبل، اليوم الأحد، عدداً من وجهاء وأهالي ناحية قراج، بحضور النائبة شهد الحمداني".وأضاف ان "اللقاء ناقش جملةً من المواضيع التي تخصُّ ناحية قراج، حيث استمع السيد رئيس مجلس النواب إلى الاحتياجات والمشاكل التي يعاني منها أهالي الناحية؛ للعمل على تلبيتها ومعالجتها مع الجهات المعنيّة".