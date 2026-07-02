الزيدي: ندعم تحرير الاقتصاد من النمط الأحادي وتوظيف جميع الإمكانيات لتنويع مصادر

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح ، استقبل مجموعة من رجال الأعمال العراقيين في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والمالية".وأكد بحسب البيان "حرص الحكومة على توفير البيئة الاستثمارية الآمنة، ودعم جميع التشريعات والقوانين التي تسهم في تحقيق متطلبات النجاح الاستثماري والتجاري والصناعي".وبين أن "القطاع الخاص شريك مهم في المشاريع التنموية والخدمية في "، مشيراً إلى أن "الحكومة ستدعم حضوره الفاعل في إطار خطتها التي تضمنها البرنامج الوزاري، والتي تتركز على تحرير الاقتصاد من النمط الأحادي وتوظيف جميع الإمكانيات لتنويع مصادر الدخل وتعظيم الموارد".