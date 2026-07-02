وزيرا النقل العراقي والأردني يبحثان تسهيل حركة نقل البضائع والمسافرين وتعزيز الربط اللوجستي

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، ان "وزير النقل وهب الحسني استقبل في دار ضيافة الوزراء ببغداد، نظيره نضال القطامين، لبحث عدد من الملفات المشتركة ".واضاف البيان ان "القطامين استهل اللقاء بشكره حفاوة الاستقبال والترحيب قائلا إن لدى ارتياح كبير للحكومة العراقية"، لافتا الى ان "هناك إمكانيات كبيرة لتعاون أكثر فاعلية وبالخصوص مجالات النقل".من جهته، افصح الحسني عن "أهمية الاستراتيجية كمركز لمرور التجارة الدولية لكثير من البلدان وجملة من النجاحات التي تحققت على صعيد التعاون بين العراق والمملكة في هذا المضمار".وتابع البيان ان "الوزيرين اتفقا على استمرار التنسيق المباشر بين الجهات المختصة في كلا البلدين، والعمل الجاد على تذليل جميع العقبات والمشكلات التي تواجه قطاع النقل؛ بما يحقق انسيابية اكبر لحركة التجارة ودعم مشروع الربط الإقليمي وفي مقدمة ذلك ".واشار البيان ان "الجانبين تناولا ايضا عددا من الملفات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بما يخص والنقل البحري مضافاً لتبادل الخبرات في التدريب البحري".واختتم البيان ان "الاجتماع شهد ايضا بحث سبل تسهيل حركة نقل البضائع والمسافرين وتعزيز الربط اللوجستي وتطوير التعاون في مجال النقل البري والسككي، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين العراق والاردن".