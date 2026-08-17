السيد الصدر: ضرب الأراضي العراقية من مسيرات في ايران أمر محزن

وقال في بيان ورد لـ ، إن "يُضرب بمسيرات الأعداء فهذا أمر مشرف، أما ضرب الأراضي العراقية من مسيرات إخوتنا في .. فهذا محزن... ولا سيما إذا كان لمسؤولين عراقيين ولو كان في أو أو أي شبر من العراق المقدس".وأضاف "أكرر قولي: على الإخوة في عدم ضرب الأراضي العراقية فهذا عين شماتة الأعداء".واختتم البيان بالقول "أسال الله أن يحمي المنطقة من الحروب ويحمي عراقنا الحبيب من كل المخاطر مهما كان منطلقها".