الاطار التنسيقي يبحث موضوع حصر السلاح ويدين الهجوم على مقر بارزاني

بحث الاطار التنسيقي في اجتماع له، اليوم الاثنين، موضوع حصر السلاح بيد الدولة، فيما ادان الهجوم على مقر رئيس وزراء اقليم .



‏وجاء في بيان للاطار، "عقد الاطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي رقم 289 اليوم الاثنين في مكتب لبحث آخر المستجدات على الساحتين المحلية والخارجية وبحضور رئيس ".

‏وجرى خلال الاجتماع وفق البيان "بحث الملفات الخدمية والاقتصادية والأمن والاستقرار، ‏وقيم المجتمعون الاوضاع في المنطقة والعالم لوضع آليات التعامل مع الطوارئ واستثمار الهدوء النسبي الذي تشهده المنطقة".

‏واجرى الاطار التنسيقي "تقييماً سريعاً لمرحلة الـ 100 يوم التي ستنقضي من عمر الحكومة يوم الجمعة المقبل".

‏وأضاف البيان "ناقش المجتمعون موضوع حصر السلاح بيد الدولة بصفته مطلباً وطنياً والعمل على إنجازه عبر الحوار والتفاهم متزامنا مع انتهاء مهام ".

‏وادان الاطار التنسيقي "الهجوم الارهابي على مقر رئيس وزراء اقليم ".

وكان جهاز مكافحة إرهاب كشف، اليوم الاثنين، عن استهداف حكومة الإقليم الخاص ومقر إقامة مدير بطائرتين مسيرتين.