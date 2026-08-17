وزير الخارجية يطالب إيران بموقف رسمي بشأن الاعتداء على مقر بارزاني

طالب وزير الخارجية ، الاثنين، بموقف رسمي بشأن الاعتداء على مقر إقامة مقر إقامة رئيس حكومة .

​

وقالت الخارجية في بيان "أجرى وزير الخارجية ، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع ، لبحث الاعتداء الذي استهدف مقر إقامة السيد ، رئيس حكومة إقليم ، ومكتبه الشخصي، بواسطة طائرات مسيّرة من نوع حديد 110".

وأكد حسين أن "الاستهدافات السابقة كانت تُبرَّر من قبل الحكومة الإيرانية بوجود أحزاب أو فصائل إيرانية معارضة في الإقليم، إلا أن الاعتداء الأخير استهدف بشكل مباشر مقر رئيس حكومة الإقليم، ما يجعله سابقة خطيرة من شأنها زيادة التوتر وتهديد الاستقرار في المنطقة".



وأدان وزير الخارجية هذا الاستهداف غير المبرر، وطلب استيضاح الموقف الإيراني الرسمي من الاعتداء، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال تمثل تصعيداً خطيراً ستكون له تداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة.



من جانبه، أعرب عراقجي عن استغرابه من وقوع مثل هذا الاعتداء، موضحاً أنه لا تتوافر لديه معلومات تفيد بانطلاق الهجمات من الأراضي الإيرانية، ومؤكداً عدم وجود أي مبرر لمثل هذه الأعمال، في ظل العلاقات الإيجابية والمتينة التي تربط الحكومة الإيرانية بحكومة ، ولا سيما مع الحزبين الرئيسيين في الإقليم.



وطالب حسين الجانب الإيراني بإصدار موقف رسمي يوضح موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الاعتداء والجهات أو الأسباب التي تقف وراءه، من جانبه أكد الوزير عراقجي رفض بلاده لكل ما من شأنه تأجيج التصعيد وزعزعة الاستقرار، ووعد بإصدار بيان رسمي يوضح موقف الحكومة الإيرانية من الحادث.

وكان جهاز مكافحة إرهاب كشف، اليوم الاثنين، عن استهداف مكتب رئيس حكومة الإقليم الخاص ومقر إقامة مدير بطائرتين مسيرتين.