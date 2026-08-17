العزم يدين استهدف الاقليم بالمسيرات: أمن العراق أولوية وطنية

وذكر بيان للتحالف ورد لـ ، انه "يدين تحالف العزم الاعتداء الذي استهدف لرئيس حكومة ، ومقر إقامة مدير وكالة الاستخبارات في الإقليم"، مؤكداً أن "مثل هذه الأحداث تمثل مصدر قلق لما قد تتركه من تداعيات على الأمن والاستقرار".وشدد التحالف على "أهمية التعامل مع الحادث وفق المعلومات والنتائج التي تتوصل إليها الجهات المختصة، وتجنب الاستنتاجات المسبقة أو توظيفه في اتجاهات من شأنها زيادة التوتر داخلياً أو التأثير في علاقات مع محيطه الإقليمي".واكد أن "أمن إقليم جزء لا يتجزأ من أمن العراق، وأن التعامل المسؤول مع هذه الأحداث يتطلب تنسيقاً كاملاً بين المؤسسات الاتحادية والجهات المختصة في الإقليم، وصولاً إلى معرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات وفق الأطر القانونية"..وجدد التحالف تأكيده على أن "سيادة العراق وأمنه واستقراره تمثل أولوية وطنية، وأن الحفاظ على علاقات متوازنة مع دول الجوار، بعيداً عن التصعيد وتبادل الاتهامات، يخدم مصالح العراق ويعزز استقرار المنطقة".