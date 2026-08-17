رئيس البرلمان الإيراني يزور بغداد يوم الاربعاء المقبل

أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بأن رئيس يزور يوم الاربعاء المقبل.

وقال المصدر في حديث لـ ، "قاليباف سيزور يوم الاربعاء في زيارة رسمية".

وشهدت العلاقات بين وطهران تصعيدا جديدا مع توقف مسار الحوار بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات وعودة الضربات العسكرية إلى الواجهة.

ويأتي ذلك في ظل خلاف متفاقم حول وحرية الملاحة، بعدما ربط كل طرف أي تهدئة بشروطه الخاصة، ما أدى إلى تعثر الجهود الدبلوماسية وانزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر.