عراقجي من بغداد: سننسق لتشييع جثمان السيد الشهيد علي الخامنئي في العتبات المقدسة

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أكد ، ، خلال زيارته إلى العاصمة ، أن هذه الزيارة هي الأولى له على المستوى الخارجي عقب انتهاء الحرب، مشدداً على أن الهدف الأول من وراء هذه الجولة هو تقديم أسمى آيات الشكر والتقدير لحكومة وشعبه على مواقفهم.





وفي سياق متصل، كشف عن وجود ترتيبات خاصة، حيث أكد قائلاً: "سوف ننسق الآلية لتشييع السيد الشهيد في العتبات بالعراق".

وأوضح عراقجي أن ماضية في سياستها الرامية إلى مواصلة التعاون مع الجانب العراقي في جميع المجالات والقطاعات المختلفة.وفي سياق متصل، كشف عن وجود ترتيبات خاصة، حيث أكد قائلاً: "سوف ننسق الآلية لتشييع السيد الشهيد في العتبات بالعراق".