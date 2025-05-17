أمير قطر: نعبر عن تقديرنا العالي لاستضافة العراق للقمة العربية

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "نائب رئيس وزير الخارجية، استقبل، صباح يوم السبت، أمير ، سمو الشيخ ، لدى وصوله إلى ، للمشاركة في أعمال العادية الرابعة والثلاثين، والقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، المنعقدتين في العاصمة ، يرافقه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بن عبدالرحمن وعدد من كبار المسؤولين في دولة قطر".وأشاد وزير الخارجية فؤاد حسين بـ"الدور الكبير الذي تضطلع به دولة قطر في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز الاستقرار الإقليمي"، مشيراً إلى "أهمية القائمة بين جمهورية ودولة قطر، وسعي الجانبين إلى تطويرها في مختلف المجالات".كما قدّم حسين "تقدير حكومة العراق الكبير لهذه الزيارة المهمة التي يجريها سمو الأمير، وما تمثّله من دعم لتعزيز العلاقات الثنائية والتضامن العربي".من جانبه، أعرب سمو الشيخ آل ثاني عن "تقديره العالي لاستضافة العراق لهذا المحفل العربي المهم".وشهد مراسم الاستقبال نائب رئيس لشؤون التخطيط ، والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، ووكيل وزارة الخارجية احمد نايف .