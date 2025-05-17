السيسي: قمة بغداد خطوة تعكس عودة العراق القوية لمحيطه العربي

– سياسي

اكد رئيس جمهورية ، اليوم السبت، ان قمة خطوة تعكس عودة القوية لمحيطه العربي.

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "رئيس جمهورية وصل إلى العاصمة اليوم السبت، للمشاركة في أعمال العادية الرابعة والثلاثين، والقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة"، مبينة ان "نائب رئيس وزير الخارجية، كان في استقبال السيسي في ".

واكد وزير الخارجية "على الدور المحوري لمصر في ترسيخ وتعزيز التعاون العربي المشترك"، مشيراً إلى "عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين منذ تأسيس ، وإلى مستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات".

من جانبه، ثمّن السيسي "جهود في استضافة القمتين"، معتبراً ذلك “خطوة تعكس عودة العراق القوية إلى محيطه العربي".

وأكد "دعم بلاده لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين "، مشيراً إلى "الأهمية البالغة التي تكتسبها القمة التنموية في هذا السياق".

وشهد مراسم الاستقبال كل من وزير خارجية جمهورية مصر العربية بدر ، ونائب رئيس لشؤون التخطيط ، والأمين العام لمجلس الوزراء ، ووكيل وزارة الخارجية احمد نايف .