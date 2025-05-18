العراق يشارك في منتدى حوار طهران

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "نائب رئيس ، ، وصل اليوم إلى العاصمة الإيرانية ، للمشاركة في أعمال " "، الذي يُعقد بمشاركة رفيعة المستوى من عدد من الدول".واضافت انه "كان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى مطار مهر آباد الخاص في طهران، وكيل لشؤون الشرق الأوسط والخليج، محمد علي بيك إلى جانب عدد من المسؤولين في وسفير جمهورية نصير ".وتابعت ان "الوزير سيلتقي خلال زيارته، عدداً من كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، لافتا الى انه "من المقرر أن يُشارك فؤاد حسين في جلسات المنتدى، الذي يستضيف وزراء ومسؤولين بارزين من مختلف دول المنطقة والعالم، إضافة إلى رؤساء مراكز أبحاث وخبراء دوليين، بهدف مناقشة سبل تعزيز والتعاون المشترك، وتبادل الرؤى بشأن التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة".