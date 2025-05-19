وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني وامدادات الغاز على رأس قائمة الملفات

وقالت في بيان ورد لـ ، إن "الجانبين بحثا خلال اللقاء آفاق تطوير التعاون الثنائي بين وإيران، وسبل تعزيز ، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".وأكد أن "العلاقات العراقية-الإيرانية تستند إلى ركائز تاريخية وجغرافية متينة"، مشدداً على "حرص على تعزيز التعاون في مجالات الأمن، والاقتصاد، والطاقة، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية الراهنة".وأشار حسين إلى "أهمية تفعيل أعمال اللجان المشتركة بين البلدين، متناولاً تأثير العقوبات على إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق".وفي السياق ذاته، جدّد الوزير دعم العراق للمسار الدبلوماسي القائم بين وواشنطن، واصفاً إياه بـ”المسار الحيوي لتحقيق الاستقرار في المنطقة”، لافتاً إلى أنه "ناقش هذا الملف خلال زيارته الأخيرة إلى ، حيث أكد على ضرورة تحويل المفاوضات إلى نتائج عملية ملموسة تخدم مصالح شعوب المنطقة".من جانبه، أعرب عراقجي عن تقديره لمشاركة العراق الفاعلة في ، مؤكداً استعداد لـ"مواصلة المفاوضات النووية مع ، ومشيداً بالدور العراقي في تهيئة الظروف المناسبة للدبلوماسية".وبحسب البيان، تناول اللقاء تطورات الأزمات الإقليمية، حيث شدد حسين على أهمية اعتماد حلول سياسية شاملة تضمن احترام سيادة الدول وتضع حداً للمعاناة الإنسانية في المنطقة.