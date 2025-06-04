المحكمة الاتحادية: قراراتنا باتة وملزمة والمساس بها يولد معدوما بذاته

وقالت المحكمة في بيان ورد لـ ، ان "قرارات باتة وملزمة لجميع السلطات استناداً لأحكام المادة 94 من دستور جمهورية لعام 2005 والتي تنص على (قرارات العليا باتة وملزمة للسلطات كافة )".واضافت "وفقاً لهذا النص الدستوري فإن أي مساس بها يولد معدوماّ بذاته ولا ينال من الإلزامية الدستورية لقرارات المحكمة لمخالفته للدستور"، مشددة على ان "القوانين يجب أن لا تخالف الدستور".واكدت ان "ما يصدر بموجب القوانين يجب أن لا يخالف الدستور استناداً لأحكام المادة 13 من الدستور والتي تنص على:-أولاً :ـ يُعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.ثانياً :ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه.