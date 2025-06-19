البشائر بشأن بيان السيد السيستاني: موقفاً شرعيّاً حكيماً ومسؤولاً

وقالت الحركة في بيان، انها "‏تعرب عن التزامها واعتزازها بالبيان الصادر عن ، سماحةَ آيةِ اللهِ العُظمى (دام ظلّه)، إزاء العدوان العسكري الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".واعتبرت، البيان " موقفاً شرعيّاً حكيماً ومسؤولاً، لاسيما في هذا التوقيت الحرج الذي تمرُّ به منطقتنا وخاصة العربية والإسلامية. فإن هذا البيان يعكس حكمة مرجعيتنا العليا الرشيدة كما هو دوماً: قيادةُ الرأي وبوصلةُ المواقف".وحذر المرجع الديني الأعلى السيد ، في وقت سابق من اليوم الخميس، من فوضى عارمة وخروج المنطقة عن السيطرة تماما، في حال الاقدام على "الخطوة الاجرامية" باستهداف القيادة الدينية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك بعد التهديدات المتزايدة باغتيال المرشد الأعلى السيد .وذكر مكتب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المرجعية الدينية العليا في الأشرف تجدد إدانتها الشديدة لتواصل العدوان العسكري على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأي تهديد باستهداف قيادتها الدينية والسياسية العليا".وحذرت من أن "القيام بخطوة اجرامية من هذا القبيل - بالإضافة إلى تجاوزه الواضح للمعايير الدينية والأخلاقية وانتهاكه الصارخ للأعراف والقوانين الدولية - ينذر بعواقب بالغة السوء في أوضاع هذه المنطقة برمّتها، وربما يؤدي إلى خروجها عن السيطرة تماماً وحدوث فوضى عارمة تزيد من معاناة شعوبها وتضر بمصالح الجميع إلى أبعد الحدود".وناشدت المرجعية "جميع الجهات الدولية الفاعلة ودول العالم ولا سيما الدول الإسلامية أن يبذلوا قصارى جهودهم في سبيل وقف هذه الحرب الظالمة وإيجاد حلّ سلمي عادل للملف النووي الإيراني وفق قواعد القانون الدولي".