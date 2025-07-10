برئاستها الجديدة.. المحكمة الاتحادية ترد دعوى خاصة برواتب الضباط ودرجاتهم وعلاواتهم

وذكر بيان صادر عن المحكمة ولد لـ ، أن " عقدت يوم الثلاثاء الموافق 8/ 7/ 2025، جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، ونظرت في الدعاوى المعروضة أمامها".وأضاف البيان أن "تشكيلة المحكمة ضمّت نائب الرئيس، القاضي ، وعضوية القضاة: شنين، وحيدر ، وحيدر علي نوري، وخلف ، وأيوب عباس صالح، وديار محمد علي، وصدقي سليم خان".وأشار إلى أن "المحكمة قررت ردّ الدعوى التي طُلب فيها الحكم بعدم صحة قرار (177) والقرار المعدل له المرقم (390) لسنة 2010، الخاصَّين برواتب الضباط ودرجاتهم وعلاواتهم، لعدم وجود ما يخلّ بصحتهما".وأوضح البيان أن "المحكمة ردّت أيضاً دعويين: الأولى طلبت المدعية فيها إلغاء أمر وزاري بتضمينها مبلغاً مالياً، والثانية طلب فيها المدعي الحكم بعدم دستورية قرار صادر عن ، وذلك لعدم الاختصاص".