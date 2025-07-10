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برئاستها الجديدة.. المحكمة الاتحادية ترد دعوى خاصة برواتب الضباط ودرجاتهم وعلاواتهم
سياسة
2025-07-10 | 05:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,885 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
عقدت
المحكمة الاتحادية العليا
، جلستها الأولى برئاستها الجديدة، ونظرت في الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها، فيما ردت دعوى خاصة برواتب الضباط ودرجاتهم وعلاواتهم.
وذكر بيان صادر عن المحكمة ولد لـ
السومرية نيوز
، أن "
المحكمة الاتحادية العليا
عقدت يوم الثلاثاء الموافق 8/ 7/ 2025، جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، ونظرت في الدعاوى المعروضة أمامها".
وأضاف البيان أن "تشكيلة المحكمة ضمّت نائب الرئيس، القاضي
سمير عباس محمد
، وعضوية القضاة:
غالب عامر
شنين، وحيدر
جابر عبد
، وحيدر علي نوري، وخلف
أحمد رجب
، وأيوب عباس صالح، وديار محمد علي، وصدقي سليم خان".
وأشار إلى أن "المحكمة قررت ردّ الدعوى التي طُلب فيها الحكم بعدم صحة قرار
مجلس الوزراء المرقم
(177) والقرار المعدل له المرقم (390) لسنة 2010، الخاصَّين برواتب الضباط ودرجاتهم وعلاواتهم، لعدم وجود ما يخلّ بصحتهما".
وأوضح البيان أن "المحكمة ردّت أيضاً دعويين: الأولى طلبت المدعية فيها إلغاء أمر وزاري بتضمينها مبلغاً مالياً، والثانية طلب فيها المدعي الحكم بعدم دستورية قرار صادر عن
مؤسسة الشهداء
، وذلك لعدم الاختصاص".
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