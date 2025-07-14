الحبس الشديد بحق مدانين عن جريمة انتحال صفة مستشار وموظفين بمكتب نائب رئيس البرلمان

ووقال في بيان ورد لـ ، إن "أحد المدانين أقدم على انتحال صفة مستشار النائب الاول لرئيس بعد فتح مكتب وهمي في ، فيما قام المتهمون الثلاث بأخذ مبالغ مالية من المواطنين مقابل على بصفة موظف مدني".وبحسب البيان، صدر الحكم بحقهم وفق القرار 160 / أولا / 1 و 2 لسنة 1983 المعدل وبدلالة المواد 47 و48 و 49 والاستدلال بأحكام المادة 132 / 3 من قانون العقوبات.