مجلس محافظة بغداد يُلغي استجواب رئيسه عمار الحمداني (وثيقة)

جاء هذا الإلغاء، وفقاً لمذكرة داخلية صادرة عن ، بعد سحب عدد من أعضاء المجلس لتواقيعهم التي كانت قد قدمت طلباً للاستجواب في وقت سابق.ويشير القرار إلى أن عدم تحقق العدد اللازم لاستمرار إجراءات الاستجواب قد حال دون المضي قدماً في الجلسة المخصصة لذلك.الوثيقة ادناه: